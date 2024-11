Avaliação de insights de integridade em toda a empresa A avaliação automática de mais de 80 métricas para cada membro do Db2 e o pool de buffer no seu ambiente ajudam a identificar possíveis riscos à disponibilidade e ao desempenho. Esta imagem mostra um exemplo do relatório interativo do Db2 Health Insights. Todos os avisos e exceções são mostrados nessa tabela, com a possibilidade de detalhar a cada exceção e realizar uma análise aprofundada da causa raiz.

Avaliações do Health Insights — Visualizações concentradas Diversos detalhamentos podem migrar de uma visão de alto nível de toda a empresa para uma análise focada para ajudar a identificar insights relevantes para membros específicos do Db2, pools de buffer e assim por diante. Essa imagem captura duas dessas etapas de detalhamento, inicialmente “Pool por tamanho” e depois por “Pool de buffer” para isolar as exceções a pools de buffer específicos (mostrados aqui).

Avaliações de insights de integridade — gráficos de tempo Você pode gerar "gráficos de tempo" de todas as métricas avaliadas para examinar possíveis relações de alto nível entre as métricas em qualquer fase do processo analítico. Nesse exemplo, podem ser avaliadas possíveis correlações de horário do dia entre as duas métricas com exceções (com as bordas laranja e vermelha) e a atividade geral de leitura de página (no primeiro gráfico).

Ampla visibilidade do pool de buffer e das métricas de I/O Como o Db2 se baseia nos dados necessários que residem em um buffer para evitar I/O síncronas com a unidade de trabalho ("I/O de leitura de sincronização aleatória"), a ampla visibilidade sobre o pool de buffer e a métrica de I/O é crucial para o ajuste do desempenho do Db2.