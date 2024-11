Avaliação de insights de integridade em toda a empresa O IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS avalia as principais métricas do CICS em relação aos valores das melhores práticas para identificar possíveis riscos à disponibilidade para investigação. Veja as avaliações em agrupamentos lógicos definidos pelo usuário em vermelho, amarelo e verde. Expanda para ver mais níveis de detalhes, com todas as regiões que compõem o grupo selecionado ou gráficos temporais das métricas.

Detalhamento dos dados estatísticos do CICS Muitos tipos de dados estatísticos do CICS podem ser explorados com mais níveis de detalhes. Por exemplo, nome do arquivo, nome na fila, classe da transação e modo TCB. Essa imagem mostra o uso da navegação dinâmica e dos detalhamentos baseados no contexto para determinar quais áreas de armazenamento do CICS estão em condições de pouco armazenamento.

Perfis de tempo de resposta das transações A análise de cargas de trabalho do CICS geralmente começa com uma visão das "n principais" transações por consumo de CPU ou por volume de transações. Em seguida, você pode se concentrar nos perfis de tempo de resposta com quase 100 intervalos de tempo que são inicialmente agrupados em categorias de resumos de alto nível. Você pode ver também os componentes detalhados das categorias de interesse.

Principais componentes do tempo de resposta Após a primeira exibição do tempo de resposta identificar o que mais contribuiu para o tempo de resposta, os detalhamentos podem ajudar a identificar componentes específicos de interesse. Se uma categoria principal do tempo de resposta para uma transação for "Tempo de espera total de E/S" (conforme visto na imagem anterior), suas subseções poderão ser examinadas com um único clique.

Perfis de tempos de resposta A capacidade de comparar perfis entre transações pelas principais categorias de tempos de resposta do CICS também pode trazer bons insights. Este exemplo mostra a CPU por transação do CICS no primeiro conjunto de transações. É possível também especificar filtros globais para maior concentração das transações selecionadas.