Resiliência cibernética inteligente para IBM Z
Proteja seus sistemas de negócios de missão crítica
O IBM Z Cyber Vault ajuda as empresas a protegerem seus sistemas de negócios mais críticos, oferecendo um framework de resiliência cibernética inteligente construída para cenários modernos de ameaças. Com backups imutáveis baseados em políticas, validação automática e detecção integrada de ameaças, possibilita a identificação antecipada de eventos cibernéticos e preserva pontos de recuperação limpos e confiáveis. Combinando a proteção assistida por IA com recuperação isolada e recursos de restauração rápida, as organizações podem minimizar o impacto de uma violação de dados ou ataque cibernético, além de manterem as operações de missão crítica em execução.
Proteja sua empresa com cópias imutáveis e isoladas e validação proativa que detecta corrupção antes que ela afete a produção, projetadas para ajudar a oferecer pontos de recuperação limpos e confiáveis.
Minimize o downtime e mantenha as operações durante incidentes cibernéticos. Possibilitado por análises forenses e opções cirúrgicas ou de recuperação completa criadas para restaurar sistemas rapidamente sem afetar a produção.
Identifique eventos cibernéticos antecipadamente com a detecção de ameaças integrada com IA em produção e acione ações de proteção baseadas em políticas. Projetado para possibilitar uma contenção mais rápida, preservar pontos de recuperação limpos e mudar a recuperação de reativa para proativa.
Projetado para as necessidades modernas de recuperação cibernética.
Valide pontos de recuperação em infraestrutura, estruturas de dados e conteúdo de aplicações em um ambiente IBM Z isolado. Usa o GDPS LCP Manager e cópia protegida DS8000 para garantir cópias limpas e coerentes com a aplicação antes da recuperação.
Inicialize uma réplica isolada para investigação de causa raiz e restauração direcionada. Faça a recuperação cirúrgica de conjuntos de dados específicos ou a reversão catastrófica completa com scripts GDPS automáticos e cópias protegidas imutáveis.
Crie uma réplica fisicamente ou logicamente isolada do ambiente de produção para fazer testes de penetração seguros e exercícios de equipe vermelha. Utiliza o isolamento de partições do IBM Z e a segmentação de rede para evitar qualquer impacto nos sistemas em produção.
Criado para cenários do mundo real
Proteja os principais sistemas bancários e de pagamento com cópias protegidas imutáveis e validação automática. Investigue a corrupção em um ambiente IBM Z isolado e faça a recuperação cirúrgica das tabelas do Db2 ou a reversão total para atender à conformidade eminimizar o tempo de inatividade.
Proteja o atendimento ao cidadão e as cargas de trabalho de missão crítica com réplicas isoladas fisicamente e validação em múltiplas camadas. Faça análises forenses fora do ambiente de produção e restaure somente os conjuntos de dados afetados ou ambientes inteiros com a automação do GDPS e o isolamento físico em fitas offline.
Hub de recursos do produto
Disponibiliza a tecnologia de cópia protegida que sustenta os backups imutáveis e pontuais do IBM Z Cyber Vault. Permite até 500 cópias uniformes em caso de falha por volume, formando a base da recuperação em ambiente isolado da internet.
O IBM z17 oferece o ambiente LPAR seguro e isolado e o particionamento com classificação EAL5 que possibilita a arquitetura isolada do Cyber Vault, a análise forense e os recursos de recuperação rápida.
Gerencia as operações do Cyber Vault, incluindo fluxos de trabalho de captura, validação e recuperação. O GDPS LCP Manager automatiza a análise forense e as etapas de recuperação cirúrgica ou catastrófica.
Principal oferta de software estratégico para o Cyber Vault que ajuda não somente com uma verificação de integridade das cópias protegidas, como também apresenta todas as informações e ferramentas necessárias para análise forense e recuperações cirúrgicas.
Projetado para reforçar a postura geral de segurança de uma empresa, o IBM TDz é uma ferramenta de software de IA que pode ajudar os clientes a atender a regulamentações emergentes, como a Lei de Resiliência Operacional Digital (DORA).
O Db2 Recovery Expert é uma solução de backup e recuperação com reconhecimento de armazenamento que integra instalações de replicação rápida do processador de armazenamento com as operações de backup e recuperação do Db2. Além disso, agora você pode minimizar a perda de dados no Db2 for z/OS recuperando-os em um ponto específico no tempo entre backups protegidos.
Soluções de software de segurança e resiliência para mainframe, proporcionando proteção de ponta a ponta.
Ative recursos avançados de segurança integrados e líderes do setor no seu sistema de mainframe da IBM.
Proteja dados sensíveis contra ameaças futuras da computação quântica.