O suporte C incluído para a construção de expressão de instrução permite que os programadores usem loops, switches e variáveis locais dentro de uma expressão. C e C++ suportam a construção de array de extensão zero como um cabeçalho para um objeto de comprimento variável. Esses recursos facilitam a portabilidade de código C/C++ usando essas construções em outras plataformas para o XL C/C++ for z/VM.