IBM webMethods Integration Flow Pilot

Desenvolvimento de integração assistido por IA em escala, sem abrir mão da governança

Veja o Flow Pilot em ação Agende uma demonstração em tempo real
Ilustração 3D abstrata com blocos arredondados azuis, brancos e amarelos empilhados e conectados por caminhos fluidos semelhantes a fitas

Visão geral

Crie integrações com a IA em que você confia

O Flow Pilot leva o desenvolvimento assistido por IA aos fluxos de trabalho que as equipes de integração já usam, ajudando as equipes a criar e manter os webMethods Flow Services com mais rapidez.

Use o IBM Bob, o Claude ou outros assistentes de IA aprovados pela empresa, alinhados à estratégia, às políticas de segurança e de governança da sua organização, sem ficar preso a uma única experiência nativa do fornecedor.

Funcionalidades

Entrega de integrações governada e impulsionada por IA

Trabalhe com o IBM Bob, o Claude ou outros assistentes de IA aprovados pela empresa, alinhados à estratégia de IA, às políticas de segurança e de governança da sua organização.

Ilustração que representa estratégia de IA, segurança e governança com o IBM webMethods Flow Pilot

Use prompts em linguagem natural para criar e aprimorar os webMethods Flow Services, ajudando os desenvolvedores a ir da intenção de integração à implementação com mais rapidez.

Ilustração que representa os webMethods Flow Services

Use o Flow Script para tornar a lógica de integração mais legível, compatível com controle de versão e mais fácil de revisar, comparar e manter.

Uma rede de blocos modulares empilhados e conectados por linhas finas que representa a lógica de integração com o Flow Script

Incorpore orientações de nomenclatura, registro em log, tratamento de erros e padrões reutilizáveis desde as etapas iniciais do fluxo de trabalho de desenvolvimento, para melhorar a consistência entre as equipes.

Ilustração azul que representa a aplicação de padrões com o Flow Pilot

Crie documentação, descrições de parâmetros, diagramas de fluxo e cenários de teste diretamente a partir da lógica de integração, para reduzir o esforço manual.

Fundo abstrato e futurista de tecnologia e inovação empresarial com cubo 3D isométrico. Renderização 3D

Casos de uso

Transforme a demanda por integrações em entregas

Elimine backlogs de integração com mais rapidez

Ajude os desenvolvedores a criar e aprimorar os Flow Services com mais rapidez, com autoria assistida por IA nos fluxos de trabalho de desenvolvimento que já conhecem.
Modernize ambientes webMethods de longa data

Aprimore o desenvolvimento e a manutenção dos Flow Services existentes, sem afetar os investimentos atuais no Integration Server.
Padronize o desenvolvimento entre os CoEs

Ajude os arquitetos e líderes de CoE a promover práticas de desenvolvimento consistentes entre equipes, projetos e padrões de integração reutilizáveis.
Reduza a dívida de documentação e testes

Mantenha a documentação e os ativos de teste mais próximos da própria lógica de integração, reduzindo o esforço manual e os materiais de apoio desatualizados.
Expanda o desenvolvimento assistido por IA com segurança

Leve a IA à entrega de integrações, mantendo as práticas de revisão, padrões e controles em todo o desenvolvimento de Flow Services.
Dê o próximo passo

Acelere o desenvolvimento de integrações por meio de linguagem natural.

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