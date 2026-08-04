IBM webMethods Integration Flow Pilot

Desenvolvimento de integração assistido por IA em escala, sem abrir mão da governança
Crie integrações com a IA em que você confia
O Flow Pilot leva o desenvolvimento assistido por IA aos fluxos de trabalho que as equipes de integração já usam, ajudando as equipes a criar e manter os webMethods Flow Services com mais rapidez.
Use o IBM Bob, o Claude ou outros assistentes de IA aprovados pela empresa, alinhados à estratégia, às políticas de segurança e de governança da sua organização, sem ficar preso a uma única experiência nativa do fornecedor.
Entrega de integrações governada e impulsionada por IA
Trabalhe com o IBM Bob, o Claude ou outros assistentes de IA aprovados pela empresa, alinhados à estratégia de IA, às políticas de segurança e de governança da sua organização.
Use prompts em linguagem natural para criar e aprimorar os webMethods Flow Services, ajudando os desenvolvedores a ir da intenção de integração à implementação com mais rapidez.
Use o Flow Script para tornar a lógica de integração mais legível, compatível com controle de versão e mais fácil de revisar, comparar e manter.
Incorpore orientações de nomenclatura, registro em log, tratamento de erros e padrões reutilizáveis desde as etapas iniciais do fluxo de trabalho de desenvolvimento, para melhorar a consistência entre as equipes.
Crie documentação, descrições de parâmetros, diagramas de fluxo e cenários de teste diretamente a partir da lógica de integração, para reduzir o esforço manual.
Transforme a demanda por integrações em entregas
Ajude os desenvolvedores a criar e aprimorar os Flow Services com mais rapidez, com autoria assistida por IA nos fluxos de trabalho de desenvolvimento que já conhecem.
Aprimore o desenvolvimento e a manutenção dos Flow Services existentes, sem afetar os investimentos atuais no Integration Server.
Ajude os arquitetos e líderes de CoE a promover práticas de desenvolvimento consistentes entre equipes, projetos e padrões de integração reutilizáveis.
Mantenha a documentação e os ativos de teste mais próximos da própria lógica de integração, reduzindo o esforço manual e os materiais de apoio desatualizados.
Leve a IA à entrega de integrações, mantendo as práticas de revisão, padrões e controles em todo o desenvolvimento de Flow Services.