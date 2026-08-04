IBM webMethods Integration Flow Pilot

O Flow Pilot leva o desenvolvimento assistido por IA aos fluxos de trabalho que as equipes de integração já usam, ajudando as equipes a criar e manter os webMethods Flow Services com mais rapidez.

Use o IBM Bob, o Claude ou outros assistentes de IA aprovados pela empresa, alinhados à estratégia, às políticas de segurança e de governança da sua organização, sem ficar preso a uma única experiência nativa do fornecedor.