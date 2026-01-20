As equipes de vendas dependem de CRM, ferramentas de cotação, sistemas de contratos, portais de parceiros e plataformas de order management, mas esses sistemas raramente permanecem sincronizados. Os representantes perdem tempo trocando de ferramentas. O forecasting fica pouco confiável. A área de operações enfrenta dificuldades para manter a precisão dos dados durante o ciclo de vendas. As transferências manuais atrasam as propostas, as aprovações e o cumprimento dos pedidos.

O IBM webMethods Hybrid Integration conecta todo o seu ecossistema de vendas, possibilitando fluxos de dados em tempo real entre o CRM, CPQ, ERP e os sistemas dos clientes. Com governança integrada e segurança de API, o IBM webMethods Hybrid Integration garante a qualidade dos dados e a prontidão para auditoria em todo o processo de vendas.