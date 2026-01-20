Vendas conectadas para negócios mais rápidos

Conecte sistemas de vendas para sincronizar dados, automatizar cotações e aprovações e oferecer às equipes insight em tempo real sobre o ciclo de vendas

Dados desconectados atrasam negócios e criam ineficiências

As equipes de vendas dependem de CRM, ferramentas de cotação, sistemas de contratos, portais de parceiros e plataformas de order management, mas esses sistemas raramente permanecem sincronizados. Os representantes perdem tempo trocando de ferramentas. O forecasting fica pouco confiável. A área de operações enfrenta dificuldades para manter a precisão dos dados durante o ciclo de vendas. As transferências manuais atrasam as propostas, as aprovações e o cumprimento dos pedidos.

O IBM webMethods Hybrid Integration conecta todo o seu ecossistema de vendas, possibilitando fluxos de dados em tempo real entre o CRM, CPQ, ERP e os sistemas dos clientes. Com governança integrada e segurança de API, o IBM webMethods Hybrid Integration garante a qualidade dos dados e a prontidão para auditoria em todo o processo de vendas.
Amplie os processos de vendas com visibilidade e velocidade

Eleve a velocidade de fechamento de negócios

Automatize a criação de propostas, aprovações e sincronização de pedidos em CRM, CPQ e ERP para reduzir os ciclos de vendas.
Aumente a precisão das previsões

Transmita dados unificados e em tempo real entre as ferramentas de vendas para obter insights confiáveis do pipeline e do planejamento de vendas.
Aumente a produtividade do vendedor

Elimine atualizações manuais e trocas de ferramentas com fluxos de trabalho conectados que mantêm os sistemas alinhados automaticamente.
Aprimore a experiência do cliente

Garanta dados limpos e consistentes de clientes e produtos em todos os pontos de contato, da cotação ao processamento.

Estudos de caso

Logotipo da Komatsu
Logotipo da Carnival

Komatsu

Veja como nossos clientes estão integrando sistemas corporativos como o Salesforce para criar uma organização conectada.

Carnival Cruise Line

Veja como a integração baseada em foco no cliente e baseada em API ajuda a Carnival Cruise Line a transformar compras e reservas em experiências de vendas perfeitas.

Dê o próximo passo

Saiba como o IBM webMethods Hybrid Integration ajuda o SalesOps a simplificar as vendas, melhorar a precisão e aumentar a eficiência das vendas. Comece sua avaliação sem custo ou agende uma demonstração ao vivo hoje mesmo.

