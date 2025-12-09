Conecte Salesforce, Marketo, Snowflake, HubSpot e muito mais para unificar seu stack e automatizar campanhas
As equipes de marketing modernas se movem rapidamente, mas sistemas desconectados as tornam mais lentas. Você conta com dezenas de plataformas, como CRM, análise de dados, automação e colaboração, mas elas raramente se comunicam entre si. As transferências manuais de dados atrasam o roteamento e a atribuição de leads, enquanto os backlogs de TI desaceleram o lançamento de campanhas. Como resultado, as equipes lutam para obter visibilidade em tempo real, velocidade e controle sobre as marketing operations.
O IBM webMethods Hybrid Integration reúne todos os seus sistemas de marketing sob uma espinha dorsal de integração unificada. Com ferramentas de projeto de pouco código, extensos conectores pré-construídos e fluxos de dados em tempo real, as equipes de MarketingOps podem lançar mais rápido, automatizar de forma mais inteligente e operar de forma independente; sem comprometer o controle nem a segurança da TI.
Transmita dados em tempo real para encaminhar leads instantaneamente, acionar campanhas e enriquecer perfis, acelerando a velocidade de lead e melhorando as taxas de conversão. Monitore cada integração, métrica de desempenho e evento de segurança a partir de um único dashboard unificado para manter o marketing funcionando a todo vapor.
Automatize fluxos de trabalho que conectam CRM, ABM, análise de dados e ferramentas criativas.
Reduza a dependência da TI com integrações intuitivas e de pouco código.
Sincronize dados de marketing, vendas e análise para monitorar o engajamento e o ROI instantaneamente.
Garanta conformidade e visibilidade em todos os sistemas conectados.
Srinivas Danduboyina
Supervisor de Arquitetura de Integração Empresarial, Carnival Cruise Line
Nossa arquitetura de integração empresarial de TI coloca o hóspede no centro. Das compras à reserva e ao cruzeiro, nossa arquitetura baseada em API e ESB voltado para eventos desempenham um papel fundamental para tornar a experiência do hóspede e da tripulação a melhor possível. ”
Veja como o IBM webMethods Hybrid Integration pode levar sua empresa para a frente. Inicie uma avaliação sem custo ou obtenha uma demo em tempo real com um especialista em produtos.