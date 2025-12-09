Impulsionando fluxos de trabalho de marketing automatizados

Conecte Salesforce, Marketo, Snowflake, HubSpot e muito mais para unificar seu stack e automatizar campanhas

Conecte seu stack de marketing sem complexidade

As equipes de marketing modernas se movem rapidamente, mas sistemas desconectados as tornam mais lentas. Você conta com dezenas de plataformas, como CRM, análise de dados, automação e colaboração, mas elas raramente se comunicam entre si. As transferências manuais de dados atrasam o roteamento e a atribuição de leads, enquanto os backlogs de TI desaceleram o lançamento de campanhas. Como resultado, as equipes lutam para obter visibilidade em tempo real, velocidade e controle sobre as marketing operations.

O IBM webMethods Hybrid Integration reúne todos os seus sistemas de marketing sob uma espinha dorsal de integração unificada. Com ferramentas de projeto de pouco código, extensos conectores pré-construídos e fluxos de dados em tempo real, as equipes de MarketingOps podem lançar mais rápido, automatizar de forma mais inteligente e operar de forma independente; sem comprometer o controle nem a segurança da TI. 
Simplifique, automatize e unifique suas marketing operations

Transmita dados em tempo real para encaminhar leads instantaneamente, acionar campanhas e enriquecer perfis, acelerando a velocidade de lead e melhorando as taxas de conversão. Monitore cada integração, métrica de desempenho e evento de segurança a partir de um único dashboard unificado para manter o marketing funcionando a todo vapor.
Acelere a execução de campanhas

Automatize fluxos de trabalho que conectam CRM, ABM, análise de dados e ferramentas criativas.
Capacite equipes de marketing

Reduza a dependência da TI com integrações intuitivas e de pouco código.
Obtenha insights em tempo real

Sincronize dados de marketing, vendas e análise para monitorar o engajamento e o ROI instantaneamente.
Mantenha a segurança e a governança

Garanta conformidade e visibilidade em todos os sistemas conectados.
Dê o próximo passo

Veja como o IBM webMethods Hybrid Integration pode levar sua empresa para a frente. Inicie uma avaliação sem custo ou obtenha uma demo em tempo real com um especialista em produtos.

