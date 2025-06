Gerenciar um negócio de logística eficiente apresenta vários desafios. O dia a dia envolve operações contínuas, com equipes dedicadas frequentemente trabalhando em turnos estendidos para garantir a entrega pontual de mercadorias. Os possíveis obstáculos variam desde condições climáticas adversas e problemas mecânicos até regulamentações do setor em constante evolução. Para manter a alta satisfação do cliente, sua empresa deve ser adaptável, responsiva e resiliente. Isso requer ampla utilização de dados e uma abordagem estratégica para a integração.