Integre sistemas de RH, folha de pagamento e benefícios para automatizar as tarefas do ciclo de vida dos funcionários e proporcionar uma experiência coerente e em conformidade
As equipes de RH gerenciam fluxos de trabalho críticos do ciclo de vida dos funcionários, incluindo integração, avaliações de desempenho, formação, folha de pagamento e conformidade, mas esses processos costumam abranger várias plataformas desconectadas. O lançamento manual de dados cria erros, desacelera a integração e aumenta os riscos de não conformidade. Os funcionários enfrentam dificuldades com experiências incoerentes em todos os pontos de contato de RH.
O IBM® webmethods Hybrid Integration fornece uma camada de integração unificada para RH, permitindo a troca de dados mais segura e em tempo real entre Workday, SAP SuccessFactors, sistemas de folha de pagamento, plataformas de identidade e provedores de benefícios. Os fluxos de trabalho automatizados reduzem a carga administrativa, garantem registros precisos dos funcionários e oferecem experiências coerentes e em conformidade em todas as operações globais de RH.
Automatize o provisionamento, a configuração da folha de pagamento, a criação de acesso e as atribuições de dispositivos nos sistemas de RH e TI.
Sincronize plataformas de RH, folha de pagamento e identidade para garantir dados coerentes em todos os sistemas voltados para os funcionários.
Acompanhe mudanças, mantenha fluxos de trabalho mais seguros e garanta a conformidade da força de trabalho global com integrações controladas.
Conecte os processos de RH de ponta a ponta para que os funcionários recebam atualizações mais rápidas, pagamentos precisos e suporte sem dificuldades.
Confira como o IBM webMethods Hybrid Integration permite que as equipes de RH automatizem os fluxos de trabalho do ciclo de vida, reduzam os erros e melhorem a experiência dos funcionários.