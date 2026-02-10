As equipes de RH gerenciam fluxos de trabalho críticos do ciclo de vida dos funcionários, incluindo integração, avaliações de desempenho, formação, folha de pagamento e conformidade, mas esses processos costumam abranger várias plataformas desconectadas. O lançamento manual de dados cria erros, desacelera a integração e aumenta os riscos de não conformidade. Os funcionários enfrentam dificuldades com experiências incoerentes em todos os pontos de contato de RH.

O IBM® webmethods Hybrid Integration fornece uma camada de integração unificada para RH, permitindo a troca de dados mais segura e em tempo real entre Workday, SAP SuccessFactors, sistemas de folha de pagamento, plataformas de identidade e provedores de benefícios. Os fluxos de trabalho automatizados reduzem a carga administrativa, garantem registros precisos dos funcionários e oferecem experiências coerentes e em conformidade em todas as operações globais de RH.