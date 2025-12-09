Integre ERP, faturamento, CRM e sistemas de pagamento para otimizar as finanças, melhorar a precisão e garantir a conformidade
Os líderes financeiros enfrentam uma complexidade crescente nas operações globais. Plataformas desconectadas de ERP, CRM, faturamento e pagamento levam à reconciliação manual, atrasos de relatórios e visibilidade limitada das posições de caixa. Essas ineficiências não apenas retardam a tomada de decisão, mas também aumentam o risco de erros, vazamentos de receita e violações de conformidade.
O IBM WebMethods Hybrid Integration conecta seu ecossistema financeiro de ponta a ponta; unificando dados, automatizando processos repetitivos e garantindo a consistência em cada transação. Com conectores pré-concebidos para sistemas ERP e de pagamentos, automação orientada por eventos e governança centralizada, nossa solução iPaaS oferece aos líderes financeiros a visibilidade e o controle necessários para executar operações financeiras enxutas, compatíveis e baseado em dados.
Modernize sua espinha dorsal financeira com fluxos de dados seguros e em tempo real entre os sistemas principais. Reduza o tempo de fechamento, minimize os erros e entregue relatórios mais rápidos e precisos para auxiliar no crescimento e na conformidade.
Automatize os ciclos de warehouse-to-cash, procure-to-pay e de reconciliação para acelerar cobranças e melhorar a liquidez em todas as regiões.
Garanta dados financeiros consistentes e relatórios prontos para auditoria com validações automatizadas e governança unificada.
Obtenha visibilidade contínua de faturamento, contratos e pagamentos para detectar discrepâncias antes que afetem a receita.
Habilite a sincronização de dados em tempo real para previsões mais precisas e insights oportunos sobre capital de giro e lucratividade.
Ahmad Al Rifai
Diretor Executivo de TI, Al Rajhi Capital
Com a plataforma de integração da IBM, obtivemos visibilidade em tempo real em todo nosso cenário financeiro — reduzindo o tempo de reconciliação, melhorando a precisão dos relatórios e fortalecendo a conformidade em todas as linhas de negócios. ”
