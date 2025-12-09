Os líderes financeiros enfrentam uma complexidade crescente nas operações globais. Plataformas desconectadas de ERP, CRM, faturamento e pagamento levam à reconciliação manual, atrasos de relatórios e visibilidade limitada das posições de caixa. Essas ineficiências não apenas retardam a tomada de decisão, mas também aumentam o risco de erros, vazamentos de receita e violações de conformidade.

O IBM WebMethods Hybrid Integration conecta seu ecossistema financeiro de ponta a ponta; unificando dados, automatizando processos repetitivos e garantindo a consistência em cada transação. Com conectores pré-concebidos para sistemas ERP e de pagamentos, automação orientada por eventos e governança centralizada, nossa solução iPaaS oferece aos líderes financeiros a visibilidade e o controle necessários para executar operações financeiras enxutas, compatíveis e baseado em dados.