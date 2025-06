Ter sucesso no setor bancário atual exige abraçar a transformação digital: desde aplicativos que permitem transferências com um toque no smartphone até modelos de banking-as-a-service que geram novas fontes de receita por meio de parcerias inovadoras. Para dominar novos serviços, sua empresa precisa do poder dos dados. Ela também precisa da plataforma de integração correta para conectar seus sistemas de TI e os de seus parceiros, garantindo que seus dados estejam protegidos contra ameaças externas.