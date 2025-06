Quando a empresa de transporte público de San Antonio iniciou sua jornada com IA, fez parceria com IBM® Expert Labs para criar Ava, um assistente digital que usa dados do call center para responder automaticamente a perguntas frequentes 24 horas por dia, 7 dias por semana. O Ava conduz 3.000 conversas por mês com os clientes da VIA e já ajudou quase 28.000 usuários únicos. Ele responde a mais de 150 perguntas comuns em inglês e espanhol e prevê a chegada do próximo ônibus em tempo real.