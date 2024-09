Quando você conta com o Orchestrate para empregar essas habilidades pré-configuradas, você libera tempo para colaborar e inovar. O catálogo de habilidades no watsonX Orchestrate contém milhares de habilidades pré-configuradas para ajudá-lo a realizar uma ampla variedade de tarefas. Este é apenas um pequeno exemplo das habilidades disponíveis hoje, mas há muitas mais prontas para uso no produto.