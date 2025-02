Você pode se conectar ao Slack diretamente na nossa página de catálogo de habilidades do Orchestrate. O IBM watsonx Orchestrate usa uma conexão OAuth segura com o Slack para proteger seu acesso.

Para conectar o watsonx Orchestrate à sua conta do Slack, você só precisa informar seu e-mail e senha.



Dica: caso já esteja conectado ao Slack na mesma janela do navegador em que utiliza o Orchestrate, ele se vinculará automaticamente à sua conta do Slack, sem solicitar endereço de e-mail e senha. Para se conectar a outra conta do Slack, você deve primeiro efetuar logout do Slack.

Se não tiver uma conta do Slack, você pode criar uma para experimentar o Slack gratuitamente (link externo ao site ibm.com).