O gerenciamento de processos de vendas pode consumir muito tempo. Mas com o IBM watsonx Orchestrate™ encarregando-se das tarefas maçantes, sua atenção pode permanecer onde realmente importa: nas relações com seus clientes.O Orchestrate é de fácil configuração, possui capacidade para sincronizar dados entre sistemas distintos e mantém as equipes de vendas atualizadas, renovando automaticamente informações relevantes de clientes potenciais.