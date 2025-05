Agentes de IA fazem mais do que responder: eles executam tarefas. Construídos com lógica empresarial e impulsionados por grandes modelos de linguagem (LLMs), executam tarefas, tomam decisões e lidam com trabalho manual que atrasa as equipes. Cada agente opera com a velocidade, a precisão e a flexibilidade para trabalhar com sua equipe ou de forma independente.

Com o IBM watsonx Orchestrate, automatize solicitações de funcionários em RH, qualifique leads nas vendas ou gerencie procura em compras, tudo com as ferramentas nas quais você já conhece. Implemente agentes predefinidos ou personalizados em aplicativos empresariais, vincule aos seus dados de negócios e dimensione a automação onde for mais importante. Estes são sistemas de IA agente — projetados para agir com base no contexto, raciocinar sobre tarefas e gerar resultados com supervisão mínima.