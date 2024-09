Os chatbots desenvolvidos com o IBM Watson vão além do chat – eles dão respostas rápidas e precisas em canais digitais e de voz; e concluem transações complexas graças à automação de processos robóticos e integrações de back-end com o sistemas de negócios.

O watsonx Assistant opera com Large Language Models (LLMs) e vem com processamento de linguagem natural pronto para uso, que lida com a natureza confusa da comunicação humana e garante conversas úteis e eficientes.