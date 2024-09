Se você estiver usando nossa API REST ou integrações de bate-papo na web, precisará fornecer um identificador exclusivo (criado por você) para cada usuário que interage com seu assistente. Recomendamos um ID de banco de dados identificável não humano (como um GUID) que não mude ao longo do ciclo de vida do cliente. Se você estiver usando nossas integrações com Facebook, Slack ou Intercom, o ID do usuário será extraído dessas fontes automaticamente.