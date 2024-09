Não é preciso manter processos de teste separados com a solução para robôs de bate-papo do watsonx Assistant. Uma API pública permite integrações contínuas com os testes existentes e pipeline de CI/CD. Obtenha e liste todas as versões e, depois, promova-as em todos os ambientes, com a automação economizando tempo e orçamento e melhorando a experiência do cliente.