O IBM VS FORTRAN suporta a distribuição de dados de E/S para execução mais rápida de E/S sequencial no z/OS®. Os usuários do z/OS podem especificar o número de buffers de E/S a serem usados unidade por unidade. Há 225 buffers permitidos e mantidos pelas rotinas de E/S da biblioteca e pela permanência do buffer acima da área de 16 MB com o IBM DFSMS 1.1 ou superior. O IBM VS FORTRAN também fornece suporte virtual de dados para z/OS.