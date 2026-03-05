Gerenciamento de identidade de IA agêntica

Proteja a identidade, a delegação, a governança e o acesso dos agentes com aplicação em tempo real e prestação de contas pronta para auditoria
 

Agentes autônomos introduzem novos riscos

Agentes autônomos criam riscos de identidade, acesso e auditoria que os sistemas legados de gerenciamento de acesso e identidade (IAM) não conseguem controlar.

 

Agentes de IA não se comportam como aplicativos tradicionais. Eles se autodirecionam por APIs, dados e ferramentas, frequentemente agindo em nome de usuários.

 

Sem identidade exclusiva, delegação governada e aplicação em tempo real dos agentes, a proliferação de privilégios se acelera, as trilhas de auditoria se rompem e o risco se multiplica em ambientes híbridos e de multinuvem.
Identidade e integração de agentes

Registre cada agente com uma identidade exclusiva e verificável para eliminar chaves compartilhadas e possibilitar governança rastreável desde o primeiro dia.

 Controle de delegação e autorização

Vincule as ações dos agentes à intenção do usuário com delegação governada, tokens com escopo definido e aprovações, fornecendo prova clara de quem autorizou o quê.

 Aplicação em tempo real no ponto de uso

Aplique políticas em cada chamada de API e de ferramentas com autorização contínua, eliminando a lacuna final onde surgem os riscos associados aos agentes.

 Governança e comprovação prontas para auditoria

Tenha prestação de contas de ponta a ponta com trilhas de auditoria assinadas, revogação instantânea e evidências de conformidade que resistem ao escrutínio.
Dê o próximo passo

Saiba mais sobre as soluções de IAM da IBM.

 
