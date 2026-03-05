Gerenciamento de identidade de IA agêntica

Agentes autônomos criam riscos de identidade, acesso e auditoria que os sistemas legados de gerenciamento de acesso e identidade (IAM) não conseguem controlar. Agentes de IA não se comportam como aplicativos tradicionais. Eles se autodirecionam por APIs, dados e ferramentas, frequentemente agindo em nome de usuários. Sem identidade exclusiva, delegação governada e aplicação em tempo real dos agentes, a proliferação de privilégios se acelera, as trilhas de auditoria se rompem e o risco se multiplica em ambientes híbridos e de multinuvem.