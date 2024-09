Saiba o que significa orquestrar IAM em jornadas do usuário, segurança e modernização de identidade e como o IBM Verify permite que a organização simplifique IAM com o designer de fluxo.

Junte-se a nós nesse webinar para saber como orquestrar suas próprias experiências dos usuários durante a fase de integração do usuário, o processo de recuperação de credenciais e todos os eventos de autenticação e autorização.

Aprenda e veja como o IBM Verify SaaS está permitindo uma identidade centrada no usuário para expandir a experiência de gerenciamento de acesso existente, utilizando credenciais verificáveis e identidade descentralizada.

Saiba como a abordagem independente de produto da IBM para orquestração de estrutura de identidade está ajudando a eliminar silos de identidade e a estender mecanismos modernos de autenticação para aplicações legadas sem alterações no código.

Webinar sob demanda

IGA Tech Day: modernize seu investimento em identidade com o IBM Verify

Participe desse evento aprofundado do Tech Day com foco nos modernos recursos de IGA (governança e administração de identidade) em todo o portfólio do IBM Verify. Nossos especialistas em tecnologia farão demonstrações ao vivo focadas em casos de uso de IGA.