Recursos-chave

Vincule o uso de dados aos propósitos Estipule propósitos comerciais, como promoções de marketing, comunicações ou gerenciamento de cookies. Para cada propósito, especifique os parâmetros de acesso e retenção para os atributos do usuário relevantes e para gerenciar a privacidade. Vídeo de demonstração passo a passo (7:31)

Crie regras de privacidade customizadas Especifique as condições sob as quais os atributos e outros propósitos precisam do consentimento do usuário e crie regras de privacidade customizadas. Pesquise todas as regras criadas para verificar as condições aplicáveis e assegurar a cobertura. Regras de privacidade customizadas

Aplique propósitos e EULAs Designe propósitos de uso de dados ou contratos de licença do usuário final (EULAs) a cada aplicação. Delegue decisões de uso de dados para simplificar as atualizações. Mantenha uma trilha de auditoria da atividade de consentimento nos aplicativos. Privacidade de dados e consentimento