À medida que as organizações modernizam os ambientes híbridos de multicloud com estratégia de confiança zero, o gerenciamento de identidade e acesso não pode mais permanecer em silos. Em um ambiente de nuvem, é preciso desenvolver estratégias de IAM na nuvem que empreguem contexto profundo e baseado em IA para automatizar a proteção contra riscos e autenticar continuamente qualquer usuário em qualquer recurso.