IBM Verify for Government: acesso seguro e sem atritos para identidades humanas e de máquinas

Força de trabalho certificada pelo FedRAMP e IAM do cliente

Experimente grátis Agende uma demonstração em tempo real
Ilustração de tecnologias financeiras, incluindo dispositivos móveis, segurança digital, criptografia e bancos digitais

Acesso seguro e descomplicado para todas as identidades

O IBM Verify for Government oferece gerenciamento de acesso e identidade do cliente (CIAM) e gerenciamento de acesso e identidade da força de trabalho (IAM) para identidades humanas e de máquinas. Por mais de três décadas, o IBM Verify é utilizado por algumas das maiores organizações e infraestruturas mais críticas.
Controles de segurança padronizados

A autorização do FedRAMP exige um conjunto rigoroso de controles de segurança, o que pode garantir um nível mais elevado de segurança para os serviços de nuvem utilizados por órgãos federais.
Acesso sem atrito para identidades humanas e não humanas

Aumente as inscrições de cidadãos e reduza os riscos com chaves de acesso sem senha que oferecem autenticação de identidade resistente a phishing e que preserva a privacidade.
Recursos de IAM em escala

Use o consultor mais confiável para expandir os recursos de IAM de sua agência, o que ajuda a garantir crescimento seguro e adaptabilidade.

Modernize a identidade e proteja a privacidade

Homem apontando para seu smartwatch enquanto trabalha em um computador
Modernize a identidade física

Modernize suas soluções de IAM com credenciais digitais para aumentar a segurança, a eficiência e a conveniência, além de reduzir custos. Crie um acesso seguro e sem atrito que encante seus cidadãos com acesso sem senha com chaves de acesso.
Mulher diante de mesa olhando para o telefone enquanto trabalha no computador
Garanta a privacidade e o consentimento

Atenda às leis de privacidade e registre com facilidade requisitos detalhados de aprovação. Habilite o autoatendimento com a automatização das regras de determinação de consentimento, dando aos cidadãos o controle sobre a coleta e o uso de dados.

Produtos relacionados

Acesso seguro e sem atrito a qualquer coisa, com o IBM® Verify
IBM Verify Customer Identity

Proporcione experiências digitais envolventes, modernas e seguras para clientes, parceiros e cidadãos.

 IBM Verify Workforce Identity

Elimine a complexidade do acesso do usuário em ambientes híbridos por meio da modernização da identidade.

 Proteção IBM Verify

Detecte riscos e ameaças ocultas baseadas em identidade em todo o seu cenário de TI com IA.

 Governança de identidade da IBM

Provisione, audite e gere relatórios sobre o acesso e a atividade do usuário durante o ciclo de vida, com recursos de conformidade e análise de dados, no local e na nuvem.

 IBM Verify Trust

Integre confiança baseada em risco aos sistemas de gerenciamento de identidade e acesso (IAM) para oferecer uma autenticação mais inteligente.

 IBM Verify Directory

Consolide e unifique o gerenciamento de identidades empresariais por meio de uma solução de diretório escalável, robusta e conteinerizada.

 IBM® Application Gateway

Expanda com facilidade os recursos de autenticação modernos para aplicações legadas sem precisar de alterações no código.
Engenheiro de cibersegurança digitando no teclado do computador e escrevendo código.
Enfrente os desafios de acesso híbrido

Integre e aprimore as ferramentas de IAM existentes para eliminar silos de identidade e melhorar sua postura de segurança. Construa uma estrutura de identidade e utilize suas ferramentas atuais para melhorar a segurança, aprimorar a experiência do usuário e resolver desafios de acesso híbrido.
Homem apontando para seu smartwatch enquanto trabalha em um computador
Modernize a identidade física

Modernize suas soluções de IAM com credenciais digitais para aumentar a segurança, a eficiência e a conveniência, além de reduzir custos. Crie um acesso seguro e sem atrito que encante seus cidadãos com acesso sem senha com chaves de acesso.
Mulher diante de mesa olhando para o telefone enquanto trabalha no computador
Garanta a privacidade e o consentimento

Atenda às leis de privacidade e registre com facilidade requisitos detalhados de aprovação. Habilite o autoatendimento com a automatização das regras de determinação de consentimento, dando aos cidadãos o controle sobre a coleta e o uso de dados.

Produtos relacionados

Acesso seguro e sem atrito a qualquer coisa, com o IBM® Verify
IBM Verify Customer Identity

Proporcione experiências digitais envolventes, modernas e seguras para clientes, parceiros e cidadãos.

 IBM Verify Workforce Identity

Elimine a complexidade do acesso do usuário em ambientes híbridos por meio da modernização da identidade.

 Proteção IBM Verify

Detecte riscos e ameaças ocultas baseadas em identidade em todo o seu cenário de TI com IA.

 Governança de identidade da IBM

Provisione, audite e gere relatórios sobre o acesso e a atividade do usuário durante o ciclo de vida, com recursos de conformidade e análise de dados, no local e na nuvem.

 IBM Verify Trust

Integre confiança baseada em risco aos sistemas de gerenciamento de identidade e acesso (IAM) para oferecer uma autenticação mais inteligente.

 IBM Verify Directory

Consolide e unifique o gerenciamento de identidades empresariais por meio de uma solução de diretório escalável, robusta e conteinerizada.

 IBM® Application Gateway

Expanda com facilidade os recursos de autenticação modernos para aplicações legadas sem precisar de alterações no código.
Engenheiro de cibersegurança digitando no teclado do computador e escrevendo código.
Enfrente os desafios de acesso híbrido

Integre e aprimore as ferramentas de IAM existentes para eliminar silos de identidade e melhorar sua postura de segurança. Construa uma estrutura de identidade e utilize suas ferramentas atuais para melhorar a segurança, aprimorar a experiência do usuário e resolver desafios de acesso híbrido.
Dê o próximo passo

Conte com simplicidade e segurança no acesso à identidade, sem atrito. Experimente o Verify.

 Experimente grátis Agende uma demonstração em tempo real