Força de trabalho certificada pelo FedRAMP e IAM do cliente
O IBM Verify for Government oferece gerenciamento de acesso e identidade do cliente (CIAM) e gerenciamento de acesso e identidade da força de trabalho (IAM) para identidades humanas e de máquinas. Por mais de três décadas, o IBM Verify é utilizado por algumas das maiores organizações e infraestruturas mais críticas.
A autorização do FedRAMP exige um conjunto rigoroso de controles de segurança, o que pode garantir um nível mais elevado de segurança para os serviços de nuvem utilizados por órgãos federais.
Aumente as inscrições de cidadãos e reduza os riscos com chaves de acesso sem senha que oferecem autenticação de identidade resistente a phishing e que preserva a privacidade.
Use o consultor mais confiável para expandir os recursos de IAM de sua agência, o que ajuda a garantir crescimento seguro e adaptabilidade.
Conte com simplicidade e segurança no acesso à identidade, sem atrito. Experimente o Verify.