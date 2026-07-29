Reduza os custos de nuvem estacionando automaticamente cargas de trabalho ociosas na nuvem
Economias na nuvem simplificadas
As organizações desperdiçam milhões a cada ano porque as cargas de trabalho que não são de produção continuam em execução por muito tempo depois que as equipes param de usá-las. O IBM Turbonomic Parking Edition é uma oferta de SaaS que ajuda a reduzir os custos de nuvem, ao estacionar automaticamente cargas de trabalho na AWS, Azure e Google Cloud. Usando horários e políticas, as equipes podem automatizar o agendamento da energia de cargas de trabalho (estacionamento), reduzir o esforço operacional e obter economias imediatas.
Vá além da visibilidade de custos de nuvem para agir. Reduza o desperdício, automatize as oportunidades de economia e forneça aos stakeholders um resultado mensurável de otimização de custos
Desenvolvido especificamente para economias de custos na nuvem
Configure os horários e políticas de estacionamento, descubra oportunidades de estacionamento e automatize as ações de parar e iniciar a partir de uma única interface. Como uma oferta de SaaS totalmente gerenciada, o Turbonomic Parking Edition ajuda as organizações a reforçar consistentemente o estacionamento em ambientes de nuvem e, ao mesmo tempo, reduz o esforço manual.
Estacione automaticamente cargas de trabalho na AWS, Microsoft Azure e Google Cloud Platform a partir de uma interface unificada. Elimine a necessidade de ter ferramentas nativas separadas e reduza a complexidade operacional, enquanto aplica políticas uniformes de controle de custos em todo o seu ambiente na nuvem.
Monitore as economias projetadas e realizadas por meio de dashboards integrados. Acompanhe a cobertura dos horários, identifique oportunidades de estacionamento adicionais e meça o impacto financeiro de sua estratégia de estacionamento ao longo do tempo.
Padronize o estacionamento de cargas de trabalho com políticas e conjuntos de cargas de trabalho reutilizáveis. Aplique o estacionamento de forma consistente em todos os ambientes, reduzindo a administração manual e simplificando as operações em escala.
O estacionamento de cargas de trabalho interrompe automaticamente as cargas de trabalho na nuvem quando elas não são necessárias e as reinicia quando é preciso. Isso ajuda a eliminar custos de computação desnecessários e, ao mesmo tempo, garantir que os recursos estejam disponíveis durante o horário comercial.
O Parking Edition é compatível com uma variedade de cargas de trabalho em nuvem, incluindo máquinas virtuais, grupos de auto-scaling, bancos de dados, clusters de bancos de dados, grupos de instâncias gerenciadas e clusters Kubernetes.
Após conectar suas contas na nuvem e aplicar horários ou políticas de estacionamento, as organizações podem começar a lucrar imediatamente, pois as cargas de trabalho são estacionadas automaticamente durante períodos ociosos.
Sim. O IBM Turbonomic chama esses conjuntos de cargas de trabalho para agrupar facilmente suas cargas de trabalho, pará-las e iniciá-las em uma ordem específica e também adicionar tempo de espera entre cada parada ou ação de inicialização de cargas de trabalho.
Sim. O IBM Turbonomic Parking Edition é compatível com a Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure e Google Cloud Platform, permitindo que as organizações gerenciem o estacionamento de cargas de trabalho em ambientes multinuvem a partir de uma única experiência. Com compatibilidade com provedores de nuvem adicionais em breve.
Não. Os horários e políticas de estacionamento são gerenciados no produto, eliminando a necessidade de criar e manter scripts personalizados.
Sim. O Parking Edition foi projetado como um ponto de entrada no IBM Turbonomic. À medida que suas necessidades de otimização evoluem, você pode expandir para a plataforma completa, enquanto mantém as configurações de estacionamento existentes.
O Parking Edition se concentra no estacionamento automatizado de cargas de trabalho para reduzir os custos com a nuvem. IBM Turbonomic também inclui o gerenciamento contínuo de recursos de aplicações, a adequação de cargas de trabalho, o planejamento da capacidade e recursos de otimização de desempenho.