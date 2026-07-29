As organizações desperdiçam milhões a cada ano porque as cargas de trabalho que não são de produção continuam em execução por muito tempo depois que as equipes param de usá-las. O IBM Turbonomic Parking Edition é uma oferta de SaaS que ajuda a reduzir os custos de nuvem, ao estacionar automaticamente cargas de trabalho na AWS, Azure e Google Cloud. Usando horários e políticas, as equipes podem automatizar o agendamento da energia de cargas de trabalho (estacionamento), reduzir o esforço operacional e obter economias imediatas.