IBM Turbonomic Parking Edition

Reduza os custos de nuvem estacionando automaticamente cargas de trabalho ociosas na nuvem

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IBM Turbonomic Parking Edition

Visão geral

Economias na nuvem simplificadas

As organizações desperdiçam milhões a cada ano porque as cargas de trabalho que não são de produção continuam em execução por muito tempo depois que as equipes param de usá-las. O IBM Turbonomic Parking Edition é uma oferta de SaaS que ajuda a reduzir os custos de nuvem, ao estacionar automaticamente cargas de trabalho na AWS, Azure e Google Cloud. Usando horários e políticas, as equipes podem automatizar o agendamento da energia de cargas de trabalho (estacionamento), reduzir o esforço operacional e obter economias imediatas.
Economias imediatas na nuvem
Reduza os gastos com a nuvem não relacionados à produção ao estacionar automaticamente cargas de trabalho ociosas durante períodos de ociosidade planejados.
Acelerar a maturidade de FinOps

Vá além da visibilidade de custos de nuvem para agir. Reduza o desperdício, automatize as oportunidades de economia e forneça aos stakeholders um resultado mensurável de otimização de custos

 
Reinvista as economias em inovação
Libere o orçamento anteriormente consumido por recursos ociosos e redirecione-o para projetos estratégicos, esforços de modernização e iniciativas de crescimento de negócios.
Aumente a eficiência operacional
Substitua o agendamento manual de energia, processos fragmentados e scripts personalizados por agendamentos e políticas de estacionamento automatizados, que reduzem o esforço operacional em ambientes de nuvem.

Funcionalidades

Desenvolvido especificamente para economias de custos na nuvem

Configure os horários e políticas de estacionamento, descubra oportunidades de estacionamento e automatize as ações de parar e iniciar a partir de uma única interface. Como uma oferta de SaaS totalmente gerenciada, o Turbonomic Parking Edition ajuda as organizações a reforçar consistentemente o estacionamento em ambientes de nuvem e, ao mesmo tempo, reduz o esforço manual.

Dashboard do IBM Turbonomic Parking Edition

Estacione automaticamente cargas de trabalho na AWS, Microsoft Azure e Google Cloud Platform a partir de uma interface unificada. Elimine a necessidade de ter ferramentas nativas separadas e reduza a complexidade operacional, enquanto aplica políticas uniformes de controle de custos em todo o seu ambiente na nuvem.

Visão geral do IBM Turbonomic Parking Edition

Monitore as economias projetadas e realizadas por meio de dashboards integrados. Acompanhe a cobertura dos horários, identifique oportunidades de estacionamento adicionais e meça o impacto financeiro de sua estratégia de estacionamento ao longo do tempo.

Esta é uma captura de tela do histórico de estacionamentos do IBM Turbonomic Parking Edition

Padronize o estacionamento de cargas de trabalho com políticas e conjuntos de cargas de trabalho reutilizáveis. Aplique o estacionamento de forma consistente em todos os ambientes, reduzindo a administração manual e simplificando as operações em escala.

Esta é uma captura de tela da visão de políticas do IBM Turbonomic Parking Edition

Perguntas frequentes

O estacionamento de cargas de trabalho interrompe automaticamente as cargas de trabalho na nuvem quando elas não são necessárias e as reinicia quando é preciso. Isso ajuda a eliminar custos de computação desnecessários e, ao mesmo tempo, garantir que os recursos estejam disponíveis durante o horário comercial.

O Parking Edition é compatível com uma variedade de cargas de trabalho em nuvem, incluindo máquinas virtuais, grupos de auto-scaling, bancos de dados, clusters de bancos de dados, grupos de instâncias gerenciadas e clusters Kubernetes.

Após conectar suas contas na nuvem e aplicar horários ou políticas de estacionamento, as organizações podem começar a lucrar imediatamente, pois as cargas de trabalho são estacionadas automaticamente durante períodos ociosos.

Sim.  O IBM Turbonomic chama esses conjuntos de cargas de trabalho para agrupar facilmente suas cargas de trabalho, pará-las e iniciá-las em uma ordem específica e também adicionar tempo de espera entre cada parada ou ação de inicialização de cargas de trabalho.

Sim. O IBM Turbonomic Parking Edition é compatível com a Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure e Google Cloud Platform, permitindo que as organizações gerenciem o estacionamento de cargas de trabalho em ambientes multinuvem a partir de uma única experiência.  Com compatibilidade com provedores de nuvem adicionais em breve.

Não. Os horários e políticas de estacionamento são gerenciados no produto, eliminando a necessidade de criar e manter scripts personalizados.

Sim. O Parking Edition foi projetado como um ponto de entrada no IBM Turbonomic. À medida que suas necessidades de otimização evoluem, você pode expandir para a plataforma completa, enquanto mantém as configurações de estacionamento existentes.

O Parking Edition se concentra no estacionamento automatizado de cargas de trabalho para reduzir os custos com a nuvem. IBM Turbonomic também inclui o gerenciamento contínuo de recursos de aplicações, a adequação de cargas de trabalho, o planejamento da capacidade e recursos de otimização de desempenho.

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