O VMware Horizon é uma solução de infraestrutura de área de trabalho virtual (VDI) oferecida pela VMware. Ele oferece aos usuários finais o acesso a todas as suas áreas de trabalho virtuais, aplicativos e serviços on-line por meio de um único espaço de trabalho digital.

Com as informações fornecidas pelo Horizon, a plataforma IBM® Turbonomic® ajuda a garantir a compatibilidade com as imagens da área de trabalho que atendem à sua demanda. O software IBM Turbonomic pode até automatizar o dimensionamento das áreas de trabalho virtuais da Horizon, facilitando a correspondência precisa dos recursos com a demanda.

Com essa integração, as equipes de TI obtêm insights valiosos sobre a natureza interconectada do ambiente da organização, enquanto nosso software ajuda a garantir o desempenho de áreas de trabalho virtuais, reduz os custos e promove a utilização eficiente da infraestrutura de VDI.