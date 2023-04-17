Adicionar um destino de sistema de controle de versão e as credenciais para ler o estado do Terraform trará o contexto do código para as entidades e os detalhes da ação no IBM Turbonomic, onde essas entidades são gerenciadas como código pelo Terraform. Isso permite um processamento mais rápido e mais informado das ações de otimização, seja manualmente ou quando automatizado.

O Turbonomic precisa de acesso somente leitura aos arquivos de estado do Terraform para correlacionar os recursos implementados otimizados pelo Turbonomic com os repositórios de código que os descrevem. O Turbonomic consegue ler o estado dos espaços de trabalho do HCP Terraform ou do Terraform Enterprise e dos buckets do AWS S3.