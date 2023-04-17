Integração do IBM Terraform

O Turbonomic lê o estado do Terraform para vincular o código aos recursos, permitindo uma otimização mais rápida e informada por meio de automação ou ações manuais.

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Um diagrama de várias formas interligadas por setas

Veja como funciona

Adicionar um destino de sistema de controle de versão e as credenciais para ler o estado do Terraform trará o contexto do código para as entidades e os detalhes da ação no IBM Turbonomic, onde essas entidades são gerenciadas como código pelo Terraform. Isso permite um processamento mais rápido e mais informado das ações de otimização, seja manualmente ou quando automatizado.

O Turbonomic precisa de acesso somente leitura aos arquivos de estado do Terraform para correlacionar os recursos implementados otimizados pelo Turbonomic com os repositórios de código que os descrevem. O Turbonomic consegue ler o estado dos espaços de trabalho do HCP Terraform ou do Terraform Enterprise e dos buckets do AWS S3.

 Leia o relatório
Premiações da G2 para o Turbonomic
Oitenta e nove por cento dos usuários provavelmente recomendariam o IBM Turbonomic
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