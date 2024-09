A integração entre o IBM® Turbonomic® e o IBM® Power® Systems incorpora a AI na alocação e no gerenciamento do IBM Power. A análise em tempo real e de tendências da utilização das partições lógicas (LPARs) e dos Power Systems gera ações para garantir que as aplicações tenham a capacidade de processamento necessária para atender às necessidades dos usuários finais e dos processos de negócios que dependem delas.