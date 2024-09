Se você tiver um pequeno número de hosts Hyper-V em seu ambiente, poderá incluí-los individualmente como destinos da plataforma IBM® Turbonomic®. Além disso, se você tiver implementado os hosts Hyper-V em um domínio em cluster (por exemplo, como um sistema de alta disponibilidade ou cluster de failover), poderá especificar um host Hyper-V como destino, e o software IBM Turbonomic adicionará automaticamente os outros membros desse cluster.

Nota: em grandes ambientes Hyper-V é comum gerenciar os hosts por meio do System Center Virtual Machine Manager "gerenciador de máquina virtual do System Center" (VMM). Você pode especificar o servidor VMM como destino e a plataforma IBM Turbonomic o utilizará para descobrir e gerenciar seus hosts Hyper-V filhos. Se você utiliza o VMM, não deve adicionar hosts Hyper-V individuais como destinos. Para obter informações sobre como adicionar destinos do VMM, consulte Como adicionar destinos do gerenciador de máquina virtual.