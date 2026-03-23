Integração do Kubecost

Unifique a visibilidade de custos do Kubernetes com otimização de desempenho automatizada

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Ilustração de um fluxo de trabalho abstrato do sistema mostrando círculos, triângulos, quadrados e hexágonos conectados por setas, com um ícone de servidor central indicando o processamento de dados
Veja como funciona

O Kubecost apresenta a alocação detalhada de custos em clusters, namespaces, cargas de trabalho e contêineres do Kubernetes. O IBM Turbonomic consome esses dados de custo e os correlaciona com o uso em tempo real e a demanda das aplicações.

O Turbonomic, então, gera ações automatizadas que adequam os recursos, eliminam o desperdício e evitam o excesso de provisionamento, garantindo que as decisões de otimização de custos não comprometam o desempenho das aplicações.
Dados descobertos

Entidades

  • Clusters de Kubernetes
  • Nós
  • Namespaces
  • Pods
  • Contêineres

Métrica

  • Alocação de custos do Kubernetes
  • Uso da CPU e da memória
  • Padrões de demanda de cargas de trabalho
Ações geradas
  • Adequação de cargas de trabalho do Kubernetes
  • Ajustes de recursos de contêineres e pods
  • Recomendações de posicionamento e escalonamento de nós
  • Ações automatizadas para reduzir o desperdício e manter o desempenho
Versões compatíveis e pré-requisitos

Versões suportadas

  • Kubecost Foundations/OpenCost
    compatível com o IBM Turbonomic 8.17.1 e posterior (prévia)
  • Kubecost Enterprise
    compatível com IBM Turbonomic 8.18.6 e posterior (prévia)

Pré-requisitos

  • O Kubecost deve ser implementado no mesmo cluster do Kubernetes que o Kubeturbo
  • Para o Kubecost Enterprise, um destino do Kubecost Enterprise deve ser configurado no Turbonomic para ingestão de dados de custo
  • Nenhuma licença adicional é necessária além de uma licença existente do IBM Turbonomic
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