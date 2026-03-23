Integração do Kubecost

O Kubecost apresenta a alocação detalhada de custos em clusters, namespaces, cargas de trabalho e contêineres do Kubernetes. O IBM Turbonomic consome esses dados de custo e os correlaciona com o uso em tempo real e a demanda das aplicações.

O Turbonomic, então, gera ações automatizadas que adequam os recursos, eliminam o desperdício e evitam o excesso de provisionamento, garantindo que as decisões de otimização de custos não comprometam o desempenho das aplicações.