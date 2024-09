O Cisco Unified Computing System (UCS) Manager automatiza tarefas de rotina e reduz as despesas operacionais permitindo o provisionamento de servidor, malha e armazenamento. Permite também a descoberta de dispositivos, inventário, configuração, diagnóstico, monitoramento, detecção de falhas, auditoria e coleta de estatísticas. O Cisco UCS integra todos esses recursos em uma plataforma escalável multi-chassi para que a administração aconteça em um único ponto.

A plataforma IBM® Turbonomic® gerencia essas várias entidades com automação inteligente no nível do hardware. Pode determinar até mesmo quando provisionar novos hosts ou adicionar um novo chassi. O software IBM Turbonomic viabiliza ações sobre a alocação de recursos, desempenho e gerenciamento de capacidade para ajudar a otimizar o ambiente da sua organização.