Integração com o Cisco AppDynamics

O Cisco AppDynamics é uma solução de gerenciamento de desempenho de aplicativos (APM) que fornece insights em tempo real sobre seus aplicativos de negócios. A plataforma IBM® Turbonomic® aproveita as métricas do aplicativo para tomar decisões de recursos mais inteligentes na infraestrutura subjacente. Ao integrar o software IBM Turbonomic com sua solução APM, é possível transformar a observabilidade em ação e ajudar a garantir o desempenho enquanto minimiza os custos.