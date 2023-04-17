Integração do IBM Apptio

Otimize os custos de TI automatizando e visualizando decisões de recursos dentro do framework de gerenciamento de negócios de tecnologia (TBM)

Agende uma demonstração em tempo real Tour do produto sem custo
Diagrama de nuvens e formas circulares, com setas conectando-as

Veja como funciona

O IBM Apptio é uma plataforma de gerenciamento financeiro de TI que fornece transparência total dos custos de tecnologia. O IBM Turbonomic fornece recomendações contínuas de otimização e automatiza as decisões de recursos de aplicações. Com essa integração, o Turbonomic envia automaticamente insights de otimização (ações pendentes e executadas) para o Apptio, onde as recomendações são quantificadas, visualizadas e alinhadas ao framework de soluções TBM.
Premiações da G2 para o Turbonomic
Oitenta e nove por cento dos usuários provavelmente recomendariam o IBM Turbonomic
Veja como o Turbonomic se compara às médias da G2 e o que usuários reais dizem sobre a plataforma.
Leia o relatório de 2025 da G2

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