Otimize os custos de TI automatizando e visualizando decisões de recursos dentro do framework de gerenciamento de negócios de tecnologia (TBM)
O IBM Apptio é uma plataforma de gerenciamento financeiro de TI que fornece transparência total dos custos de tecnologia. O IBM Turbonomic fornece recomendações contínuas de otimização e automatiza as decisões de recursos de aplicações. Com essa integração, o Turbonomic envia automaticamente insights de otimização (ações pendentes e executadas) para o Apptio, onde as recomendações são quantificadas, visualizadas e alinhadas ao framework de soluções TBM.