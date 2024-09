A unidade de fita IBM® TS2250, a oferta de nível básico da família de produtos de fita da IBM, é a resposta para os crescentes requisitos de armazenamento. Incorporando a tecnologia LTO Ultrium líder do setor, a unidade de fita TS2250 é adequada para atender às necessidades de backup, salvamento e restauração e armazenamento de dados de arquivo com maior capacidade e maior taxa de transferência de dados do que as gerações anteriores. Além disso, a tecnologia IBM LTO Ultrium 5 foi projetada para suportar o particionamento de mídia e a tecnologia LTFS. Ele também continua oferecendo suporte à criptografia de dados e à mídia WORM (write-once-read-many).