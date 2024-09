Enfrentar os desafios do armazenamento de dados seguro, escalável e econômico que pode manipular volumes de dados cada vez maiores e oferecer recuperação rápida pode ser uma tarefa desafiadora. No entanto, esses desafios podem ser superados com o IBM TS1170 Tape Drive, que oferece armazenamento seguro e de alta capacidade de até 50 TB, resolvendo as preocupações relativas à escalabilidade e à segurança conforme o crescimento de suas necessidades relativas aos seus dados.

O IBM TS1170 Tape Drive oferece uma maneira fácil de utilizar a alta densidade de dados, aumentar a segurança e uma infraestrutura econômica de retenção de dados de longo prazo. O TS1170 oferece alto desempenho, aumenta a capacidade em 2,5 vezes e oferece armazenamento de dados flexível e compatibilidade para criptografia de dados.

Disponível com interfaces como FC-16 e SAS-12, o TSS1170 ajuda a proteger seu investimento em automação de fitas oferecendo compatibilidade com a automação que você já tem. Ele aceita também o formato LTFS no IBM Storage Archive concedendo acesso direto, intuitivo e gráfico aos dados. Com a criptografia segura de dados em repouso, ele mantém a confidencialidade dos dados e a proteção contra o acesso não autorizado, ajudando você a atender aos rigorosos requisitos de conformidade e a fortalecer a confiança junto aos seus clientes.