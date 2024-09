Com uma capacidade de armazenamento físico de até 15 TB (com compactação de 2,5:1), o TS1070 tape drive é uma excelente solução de armazenamento em fita para organizações que precisam de backup de dados e armazenamento de dados de arquivo de baixo custo. O desempenho da transferência de dados aumentou em relação à geração anterior do LTO Ultrium de meia altura, com uma taxa de transferência de até 300 MBps com conectividade de interface Fibre Channel (FC) de 8 Gbps. A unidade oferece duas portas FC e uma porta Ethernet por unidade para melhorar a disponibilidade.