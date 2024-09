Ao usar as ofertas do IBM Cloud, sua empresa pode escalar e adaptar-se rapidamente às mudanças nas necessidade do negócio sem comprometer a segurança, a privacidade ou os níveis de risco. Saiba mais sobre a segurança da IBM Cloud.

Esta oferta atende aos seguintes padrões de conformidade do setor e globais, dependendo da edição que você escolher.

Proteção de privacidade UE-EUA e Estrutura de proteção de privacidade Suíça-EUA

FFIEC para instituições financeiras dos EUA

ISO 27001

SOC2 Tipo 2 (SSAE 16)

Para aprender sobre a conformidade e certificações para uma edição específica da oferta, consulte as planilhas de dados de segurança e privacidade dos serviços de nuvem.