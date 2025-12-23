Obtenha respostas para as perguntas mais comuns sobre este produto.
Com o Pinpoint Detect, a Trusteer fornece insights abrangentes de identidade digital para determinar perfeitamente se o usuário que acessa o serviço é o verdadeiro usuário que possui essa identidade.
Muitas vezes, as empresas precisam fazer concessões entre a segurança e a experiência do cliente no cenário de ameaças atual. A tecnologia de confiança de identidade digital permite que as empresas meçam o risco e a confiança para proteger a jornada digital do cliente, além de oferecer uma melhor experiência digital.
O IBM Security Trusteer Pinpoint Detect permite a coleta de informações de endpoints digitais — ou seja, o aplicativo móvel da organização, o navegador móvel ou o navegador de área de trabalho — e combina as informações com fontes de inteligência da IBM em todo o mundo e fontes de informações complementares de terceiros.
O IBM Security Trusteer Pinpoint Detect leva em consideração 5 domínios de contexto ao avaliar o risco: identidade do usuário e atributos, informações sobre o dispositivo e higiene, atividade sendo executada ou recursos sendo acessados, fatores ambientais como localização e redes IP e informações comportamentais.
O Pinpoint Detect funciona de forma transparente, sem a necessidade de baixar arquivos executáveis ou plugins para o computador do usuário. Para aplicativos da web, o Pinpoint usa código integrado à página da web. Para aplicativos móveis, o aplicativo da organização usa o IBM Security Trusteer Mobile SDK.
Como solução de software como serviço (SaaS), a Detecção de Ponto de Identificação pode ser implementada de forma rápida e fácil. A melhor prática é seguir um processo de implementação de quatro etapas, que inclui escopo, implementação, lançamento e validação com treinamento.
Ative a demonstração interativa para um passo a passo ou obtenha técnicas de implementação mais detalhadas na Academia de aprendizado de segurança.
O IBM Security Trusteer Pinpoint Assure avalia o risco dos usuários novos ou anônimos. O IBM Security Trusteer Pinpoint Detect avalia de forma contínua as identidades digitais de usuários conhecidos ou registrados. Por fim, o IBM Security Trusteer Pinpoint Verify permite que as organizações confirmem a confiança dos usuários de alto risco com autenticação forte.
Ative a demonstração interativa para um passo a passo ou obtenha técnicas de implementação mais detalhadas na Academia de aprendizado de segurança.
Os produtos IBM Trusteer são usados principalmente por bancos, instituições financeiras, seguradoras, varejistas, telecomunicações, setores de viagens e transporte.
Em geral, as soluções de software como serviço (SaaS) oferecem a capacidade de implementar de forma rápida e fácil. A implementação do SaaS permite também que a Trusteer empregue proteção contra ameaças contínua e ágil com IA e análise de dados para identificar novas ameaças e padrões.