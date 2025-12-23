O IBM Security Trusteer Pinpoint Assure avalia o risco dos usuários novos ou anônimos. O IBM Security Trusteer Pinpoint Detect avalia de forma contínua as identidades digitais de usuários conhecidos ou registrados. Por fim, o IBM Security Trusteer Pinpoint Verify permite que as organizações confirmem a confiança dos usuários de alto risco com autenticação forte.

Ative a demonstração interativa para um passo a passo ou obtenha técnicas de implementação mais detalhadas na Academia de aprendizado de segurança.