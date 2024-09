A Trūata dá acesso a todos os dados dos seus clientes, de acordo com a lei de privacidade do consumidor, graças à tecnologia de anonimização no back-end. Com essa tecnologia, você vê o crescimento sustentado e a retenção dos clientes. Oferecendo insights sobre possíveis novos fluxos de receita, ele também melhora as vendas e a tomada de decisões operacionais.