IBM Transaction Analysis Workbench for z/OS

Conecte e entenda os eventos de logs de transações que abrangem subsistemas. No navegador de log ISPF, insira TX ao lado de qualquer registro de log. O navegador exibe os registros relacionados à mesma transação e oculta outros registros. Ele rastreia a transação nos logs disponíveis para fornecer uma linha do tempo de eventos entre subsistemas e destaca atrasos muitas vezes ausentes em ferramentas específicas do subsistema. O acompanhamento também pode ajudar os desenvolvedores a entender o comportamento e as inter-relações dos sistemas.