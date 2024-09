Para fornecer ofertas de alta qualidade e preços competitivos que atendam aos padrões regulatórios e de conformidade, suas esquipes de desenvolvimento de software e produtos têm muitos desafios a superar:

Adicionar requisitos para funcionalidade avançada e diferenciação competitiva aumenta a importância do software em quase todos os produtos e sistemas

A crescente complexidade dos sistemas e dos sistemas-de-sistemas exige requisitos e especificações de projeto inequívocos

A expansão dos ecossistemas de sócios e fornecedores exige uma colaboração impecável

A redução dos prazos de desenvolvimento e as crescentes pressões nas margens exigem mais produtividade, menos retrabalho e menores custos de desenvolvimento

O IBM® Engineering Systems Design Rhapsody® e sua família de produtos oferecem uma solução comprovada para modelagem de software e atividades de design de sistemas para ajudar no gerenciamento da complexidade e no desenvolvimento de produtos e sistemas. O Rhapsody suporta recursos de importação e exportação UML, SysML, UAF e AUTOSAR e faz parte do portfólio da IBM Engineering que proporciona um ambiente colaborativo de design, desenvolvimento e teste para engenheiros de sistemas.