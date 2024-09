Obrigado por se inscrever na avaliação no IBM Sterling Supply Chain Intelligence Suite Food Safety.

Sua conta de avaliação estará disponível em alguns minutos. Na avaliação, você pode explorar como a IBM simplifica a segurança e a qualidade dos alimentos e, ao mesmo tempo, atende aos requisitos de conformidade regulatória do FDA.

Conheça os recursos do produto, incluindo:

Lista categorizada e configurada automaticamente de registros de rastreabilidade de alimentos exigidos pelo FDA

Respostas a solicitações regulatórias da FSMA com um clique

Rastreamentos reversos para identificar a localização de lotes de produtos alimentícios contaminados

Para obter mais ajuda, entre em contato com nossa Comunidade do Supply Chain Intelligence Suite ou entre em contato com o Suporte IBM no e-mail: scis@watson-media.zendesk.com.