Leve serviços de dados para ambientes de contêiner com uma solução de armazenamento flexível e definida por software para nuvem híbrida. O IBM Storage Suite for IBM Cloud Paks fornece o poder combinado do código aberto com os serviços de dados da Red Hat e as premiadas ofertas de armazenamento definido por software da IBM, projetadas para simplificar a implementação das soluções IBM Cloud Pak e, ao mesmo tempo, permitir uma base de armazenamento confiável e eficiente em sua nuvem híbrida.