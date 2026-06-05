Crie seu data lakehouse inteligente, com tecnologia IBM® Fusion

Criando data lakehouses Demonstração interativa

Liberando seus dados​

  • Governança unificada e orientada por políticas: integração sem dificuldades com o IBM Knowledge Catalog.
  • Elimine a migração de dados com o gerenciamento de arquivos ativos (AFM) do Fusion.
  • Identifica automaticamente e armazena em cache conjuntos de dados de IA e análise de dados de alto valor em camadas de armazenamento ultrarrápidas.
 
O que são dados obscuros?
Fusion: plataforma de dados otimizada para IA, sem complexidade de implementação por conta própria
Controle verificável

Exerça controle total sobre a residência de dados e a governança localizada, garantindo que as cargas de trabalho sensíveis permaneçam em conformidade com as regulamentações regionais sem sacrificar a agilidade nativa da nuvem.
Implementação pronta para uso

Implemente uma solução completa, pré-configurada e pronta para uso em menos de uma semana, reduzindo a implementação do primeiro dia de meses para dias.
Escale para atender à sua demanda

Comece seu lakehouse no Fusion e escale horizontalmente para níveis de petabytes e exabytes.
Desempenho extremo de consultas

O armazenamento em cache NVMe integrado melhora os tempos de consulta em até 7 a 90 vezes em comparação com o armazenamento tradicional.
Acesse todos os seus dados, onde quer que estejam

Mantenha o gerenciamento e a segurança dos dados consistentes em ambientes locais, de nuvem híbrida e multinuvem.

Refinamento de dados com tecnologia Fusion

Valor em cada etapa: o IBM Fusion transforma a ingestão bruta em resultados prontos para IA.
Blocos geométricos abstratos em fundo preto
Capture dados brutos na origem

Oferece suporte a dados estruturados, semiestruturados e não estruturados com ingestão de alta velocidade.
Visão aproximada de pás abstratas de turbina de foguete
Limpe e enriqueça para obter clareza

O acesso paralelo aos dados e o pushdown de consultas aceleram o processamento de dados.
Fundo de parede de concreto escuro, com faixas de luz branca integradas
Transforme dados confiáveis em decisões

Alta durabilidade, confiabilidade e amplo acesso à API para insights prontos para os negócios.

A proteção de dados encontra o desempenho do lakehouse

Ladrilhos de padrão da IBM
Controle granular

Somente as pessoas certas veem os dados certos.
Uma renderização digital que interpreta uma mudança usando padrões geométricos
Sempre resiliente

Backup, restauração e recuperação de desastres mantêm você protegido.
Uma renderização digital que interpreta padrão e repetição
Pronto para conformidade

  Atende a padrões rigorosos como GDPR, HIPAA e PCI DSS.
Uma renderização digital que interpreta uma mudança usando padrões geométricos
Criptografado em todos os lugares

Seus dados permanecem seguros tanto em repouso quanto em trânsito.

Transforme dados obscuros em ativos de IA confiáveis. 

Implemente um lakehouse validado e de alto desempenho no Fusion e escale com Ceph e watsonx.data, consultas mais rápidas, governança mais robusta e menor TCO

Resumo da solução Fusion para Data Lakehouse
Imagem de um data center

Recursos

Clique. Explore. Transforme, Fusion em movimento. Participe do círculo, conecte-se, compartilhe e aprenda com a comunidade IBM Fusion. Explore tudo. Navegue pela biblioteca completa de recursos do Fusion.
Dê o próximo passo

Descubra como você pode aproveitar serviços de armazenamento e proteção de dados de nível empresarial com o IBM Fusion.