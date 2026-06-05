Exerça controle total sobre a residência de dados e a governança localizada, garantindo que as cargas de trabalho sensíveis permaneçam em conformidade com as regulamentações regionais sem sacrificar a agilidade nativa da nuvem.
Implemente uma solução completa, pré-configurada e pronta para uso em menos de uma semana, reduzindo a implementação do primeiro dia de meses para dias.
Comece seu lakehouse no Fusion e escale horizontalmente para níveis de petabytes e exabytes.
O armazenamento em cache NVMe integrado melhora os tempos de consulta em até 7 a 90 vezes em comparação com o armazenamento tradicional.
Mantenha o gerenciamento e a segurança dos dados consistentes em ambientes locais, de nuvem híbrida e multinuvem.
Valor em cada etapa: o IBM Fusion transforma a ingestão bruta em resultados prontos para IA.
Oferece suporte a dados estruturados, semiestruturados e não estruturados com ingestão de alta velocidade.
O acesso paralelo aos dados e o pushdown de consultas aceleram o processamento de dados.
Alta durabilidade, confiabilidade e amplo acesso à API para insights prontos para os negócios.
Somente as pessoas certas veem os dados certos.
Backup, restauração e recuperação de desastres mantêm você protegido.
Atende a padrões rigorosos como GDPR, HIPAA e PCI DSS.
Seus dados permanecem seguros tanto em repouso quanto em trânsito.