O IBM Fusion oferece uma plataforma integrada que permite às organizações implementar rapidamente uma infraestrutura aberta e otimizada para IA. Com o IBM Fusion, você pode alcançar: Velocidade para obter insight

Liberdade de IA aberta

Simplifique a infraestrutura de IA

Decisões mais inteligentes, resultados mais rápidos, segurança mais forte. Simplicidade operacional, não complexidade técnica O Fusion simplifica a infraestrutura de IA e o gerenciamento do ciclo de vida, simplificando a implementação no Dia 1 e as operações no Dia 2 com resiliência integrada e governança que mantêm os ambientes confiáveis e seguros. Plataforma aberta para IA, não uma caixa-preta O Fusion é aberto em todas as camadas, dando a você a liberdade de escolher sua base, selecionar os aceleradores que impulsionam os modelos e decidir onde as cargas de trabalho são executadas. Velocidade para obter insights, não para procurar dados O Fusion reúne uma plataforma pronta para uso, serviços de dados integrados e as ferramentas de que as equipes precisam, para que possam criar, testar e lançar cargas de trabalho de IA em dias, não em meses.

O Fusion entrega. Inteligência em todos os lugares O Fusion permite inferência de baixa latência em escala, entregando previsões em tempo real e resultados generativos onde quer que suas aplicações sejam executadas. Resultados autônomos O Fusion capacita a IA agêntica a agir, aprender e entregar resultados de forma autônoma, ampliando a inteligência empresarial para além dos modelos estáticos. Conhecimento confiável desbloqueado O Fusion fundamenta a IA generativa em conhecimento empresarial confiável, entregando resultados mais rápidos e precisos que orientam decisões com confiança.

Resultados comprovados do nosso ecossistema de parceiros. 90x Acelere em até 90 vezes as consultas remotas ao S3 com o watsonx.data* 70% Reduza o tempo de implementação de IA em até 70% usando o OpenShift AI.** 30X Aumente a taxa de transferência do treinamento em até 30 vezes com a computação acelerada da NVIDIA.***

O Fusion amplia a inovação em IA por meio de parcerias profundas com líderes do setor. Fusion + watsonx unificam dados governados e modelos de base, acelerando a adoção de IA em toda a empresa. Veja com seus próprios olhos Fusion + Red Hat AI oferecem infraestrutura de IA aberta e híbrida para velocidade e flexibilidade. Saiba como Fusion + NVIDIA AI oferecem aceleração full-stack para cargas de trabalho de IA empresarial. Conheça a fundo