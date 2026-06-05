O IBM Fusion potencializa cada etapa da IA

Liberando dados empresariais com IA no Fusion

O IBM Fusion oferece uma plataforma integrada que permite às organizações implementar rapidamente uma infraestrutura aberta e otimizada para IA.

Com o IBM Fusion, você pode alcançar:

  • Velocidade para obter insight
  • Liberdade de IA aberta
  • Simplifique a infraestrutura de IA
 
Decisões mais inteligentes, resultados mais rápidos, segurança mais forte.
Simplicidade operacional, não complexidade técnica

O Fusion simplifica a infraestrutura de IA e o gerenciamento do ciclo de vida, simplificando a implementação no Dia 1 e as operações no Dia 2 com resiliência integrada e governança que mantêm os ambientes confiáveis e seguros.
Plataforma aberta para IA, não uma caixa-preta

O Fusion é aberto em todas as camadas, dando a você a liberdade de escolher sua base, selecionar os aceleradores que impulsionam os modelos e decidir onde as cargas de trabalho são executadas.
Velocidade para obter insights, não para procurar dados

O Fusion reúne uma plataforma pronta para uso, serviços de dados integrados e as ferramentas de que as equipes precisam, para que possam criar, testar e lançar cargas de trabalho de IA em dias, não em meses.
O Fusion entrega.
Automação de fluxo de trabalho de IA, interface de software de inteligência artificial, nós, gatilhos
Inteligência em todos os lugares

O Fusion permite inferência de baixa latência em escala, entregando previsões em tempo real e resultados generativos onde quer que suas aplicações sejam executadas.
Conceito de IA, placa-mãe de circuito de tecnologia de inteligência artificial
Resultados autônomos

O Fusion capacita a IA agêntica a agir, aprender e entregar resultados de forma autônoma, ampliando a inteligência empresarial para além dos modelos estáticos.
Matriz de código de big data
Conhecimento confiável desbloqueado

O Fusion fundamenta a IA generativa em conhecimento empresarial confiável, entregando resultados mais rápidos e precisos que orientam decisões com confiança.
Resultados comprovados do nosso ecossistema de parceiros. 90x Acelere em até 90 vezes as consultas remotas ao S3 com o watsonx.data* 70% Reduza o tempo de implementação de IA em até 70% usando o OpenShift AI.** 30X Aumente a taxa de transferência do treinamento em até 30 vezes com a computação acelerada da NVIDIA.***
O Fusion amplia a inovação em IA por meio de parcerias profundas com líderes do setor.
Logotipo do watsonx

Fusion + watsonx unificam dados governados e modelos de base, acelerando a adoção de IA em toda a empresa.

 Veja com seus próprios olhos
Logotipo da IBM Red Hat

Fusion + Red Hat AI oferecem infraestrutura de IA aberta e híbrida para velocidade e flexibilidade.

 Saiba como
Logotipo da NVIDIA

Fusion + NVIDIA AI oferecem aceleração full-stack para cargas de trabalho de IA empresarial.

 Conheça a fundo

Recursos

Do conjunto de dados à implementação, um caminho governado para a IA em produção. Clique. Explore. Transforme — Fusion em movimento. Junte-se ao círculo, conecte-se, compartilhe e aprenda com a comunidade IBM Fusion. Explore tudo. Navegue pela biblioteca completa de recursos do Fusion.
Dê o próximo passo

Descubra como você pode aproveitar serviços de armazenamento e proteção de dados de nível empresarial com o IBM Fusion.

Notas de rodapé

*em comparação com não usar os recursos de cache do IBM Fusion System com o watsonx.data. Publicação IBM RedBooks
** IBM Cloud Docs – Red Hat OpenShift AI 
***Ficha técnica do NVIDIA GB200 NVL72