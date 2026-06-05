Com o IBM Fusion, você pode alcançar:
O Fusion simplifica a infraestrutura de IA e o gerenciamento do ciclo de vida, simplificando a implementação no Dia 1 e as operações no Dia 2 com resiliência integrada e governança que mantêm os ambientes confiáveis e seguros.
O Fusion é aberto em todas as camadas, dando a você a liberdade de escolher sua base, selecionar os aceleradores que impulsionam os modelos e decidir onde as cargas de trabalho são executadas.
O Fusion reúne uma plataforma pronta para uso, serviços de dados integrados e as ferramentas de que as equipes precisam, para que possam criar, testar e lançar cargas de trabalho de IA em dias, não em meses.
O Fusion permite inferência de baixa latência em escala, entregando previsões em tempo real e resultados generativos onde quer que suas aplicações sejam executadas.
O Fusion capacita a IA agêntica a agir, aprender e entregar resultados de forma autônoma, ampliando a inteligência empresarial para além dos modelos estáticos.
O Fusion fundamenta a IA generativa em conhecimento empresarial confiável, entregando resultados mais rápidos e precisos que orientam decisões com confiança.
Fusion + watsonx unificam dados governados e modelos de base, acelerando a adoção de IA em toda a empresa.
Fusion + Red Hat AI oferecem infraestrutura de IA aberta e híbrida para velocidade e flexibilidade.
Fusion + NVIDIA AI oferecem aceleração full-stack para cargas de trabalho de IA empresarial.
*em comparação com não usar os recursos de cache do IBM Fusion System com o watsonx.data. Publicação IBM RedBooks
** IBM Cloud Docs – Red Hat OpenShift AI
***Ficha técnica do NVIDIA GB200 NVL72