Com serviços semelhantes à nuvem, você pode aumentar ou diminuir a capacidade dinamicamente e pagar apenas pelo que usa, sem precisar planejar ciclos de aquisição e compra de armazenamento.O serviço é habilitado para suas necessidades locais e de infraestrutura de nuvem híbrida, ajudando você a acessar rapidamente os serviços de armazenamento necessários, onde quer que os recursos sejam implementados. O IBM® Storage as a Service oferece uma única taxa para capacidade base e de crescimento, permitindo que você use tanto armazenamento quanto precisar, sem taxas de penalidade para baixa redução de dados ou custos ocultos para uso acima do seu nível de compromisso.