Use as estatísticas descritivas do IBM® SPSS para analisar dados históricos de mercado, como dados de vendas, taxa de crescimento do setor ou flutuações na demanda do cliente, utilizando medidas como média, mediana e desvio padrão. Essa abordagem permite que as empresas alcancem uma vantagem competitiva ao alinharem suas operações com as tendências emergentes do mercado, ajustando o estoque, os esforços de marketing e as estratégias de preços de forma adequada. Varejistas podem se preparar para períodos de alta demanda, prestadores de serviços de saúde podem acompanhar tendências de uso do serviço e instituições financeiras podem observar tendências de investimento.