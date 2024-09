Inclui o IBM SPSS Statistics para análises e relatórios estatísticos detalhados; e o IBM SPSS Modeler para modelagem preditiva e otimização de como regras e modelos orientam as decisões operacionais. Ele também inclui o IBM SPSS Analytic Server para acessar big data de fontes como Apache Hadoop para ampliar as possibilidades de análise de dados. Ele vem com o IBM SPSS Collaboration and Deployment Services com pontuação em tempo real para centralizar, proteger e automatizar ativos de análise de dados e gerar pontuações preditivas atualizadas.