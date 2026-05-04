Mantenha o alinhamento com os regulamentos utilizando a geração de evidências sob demanda para mais de 160 frameworks
Esses tipos de auditorias consomem muito tempo, não são escaláveis e desviam recursos de trabalhos de maior valor agregado. Os diversos requisitos relacionados à soberania de dados, cibersegurança e governança de IA também significam que as organizações devem monitorar, validar e demonstrar continuamente o controle em sistemas, dados e cargas de trabalho de IA. Além disso, devem ter evidências prontas para auditoria disponíveis quando necessário.
O IBM Sovereign Core permite que a organização demonstre constantemente o alinhamento com os requisitos de soberania, combinando validação automática, evidências em ambiente soberano da organização e visibilidade em tempo real da eficácia dos controles. Com isso as equipes podem demonstrar uma garantia razoável por meio das operações, tornando o processo mais eficiente.
Valide constantemente os controles e gere evidências prontas para auditoria durante a operação do sistema, ajudando a manter uma visão atualizada do status de conformidade.
Mapeie mais de 160 frameworks para controles e reutilize evidências, reduzindo a duplicação e eliminando a necessidade de reformular os programas de conformidade.
Veja o nível de conformidade, os riscos e as evidências em todos os locatários com acesso baseado em funções. Identifique rapidamente lacunas e mantenha o controle em ambientes soberanos.
Combine o monitoramento automático de controles técnicos com evidências e atestados de avaliações do usuário para manter uma visão precisa e atualizada da postura de conformidade e da eficácia do controle.
Gere, armazene e gerencie relatórios automaticamente dentro do perímetro. Preserve a rastreabilidade de ponta a ponta e audite artefatos ou evidências sem dependências externas nem movimentação desnecessária de dados.
Tenha uma visão única e baseada em funções da postura, do risco e das evidências no ambiente soberano de todos os tenants, ambientes e cargas de trabalho, proporcionando aos CISOs, administradores de TI, auditores e responsáveis pela conformidade informações relevantes para suas funções.
Escolha entre a biblioteca integrada de estruturas de conformidade do IBM Sovereign Core, incluindo GDPR, NIS2, a Lei de IA da UE, ISO 27001 e muito mais.