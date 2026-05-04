Esses tipos de auditorias consomem muito tempo, não são escaláveis e desviam recursos de trabalhos de maior valor agregado. Os diversos requisitos relacionados à soberania de dados, cibersegurança e governança de IA também significam que as organizações devem monitorar, validar e demonstrar continuamente o controle em sistemas, dados e cargas de trabalho de IA. Além disso, devem ter evidências prontas para auditoria disponíveis quando necessário.

O IBM Sovereign Core permite que a organização demonstre constantemente o alinhamento com os requisitos de soberania, combinando validação automática, evidências em ambiente soberano da organização e visibilidade em tempo real da eficácia dos controles. Com isso as equipes podem demonstrar uma garantia razoável por meio das operações, tornando o processo mais eficiente.